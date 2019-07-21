أوكا وأورتيجا يشعلان حفل زفاف رجل الأعمال محمد إبراهيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي احتفل رجل الأعمال محمد إبراهيم عبدالحميد مالك سلسلة محلات lris optics بزفافه الي عروسه ريم ربيع، كريمة رجل الأعمال ربيع رجب صاحب مجموعة شركات Excellent tours و Agaza click للسياحة. وشهد الحفل حضور لفيف من رجال الدولة ورجال الأعمال وسيدات المجتمع، بالإضافة إلى عدد كبير من الأهل والأصدقاء. وأحيا الحفل كلا من مطربي المهرجانات أوكا وارتيجا، والراقصة أوكسانا، وذلك بفندق ماريوت الزمالك. Advertisements وكان أوكا وأورتيجا والمدفعجية ونجم الفاير شو احمد عصام قد أشعلا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في جدة بالمملكة العربية السعودية على مسرح “درة العروس. وشهد الحفل حضور الآلاف من محبى الفريقين، من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة أبناء السعودية والخليج العربى. وصعد أوكا وأورتيجا على خشبة المسرح ليفتتحا وصلتهما بأغنية “العب يالا” وسط عاصفة وموجات متتالية من التصفيق وهتافات الإعجاب من الجمهور الذى حرص على تصوير العديد من مشاهد الحفل كفيديوهات والبث اللايف بهواتفهم المحمولة.

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