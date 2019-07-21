بدون Face App.. توبا بويوكستون ستصبح نسخة عن جدتها.. شاهد قوة الشبه بينهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبادل فانز الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» صورة جديدة من طفولتها، ظهرت فيها برفقة والدتها وجدتها.

الصورة جاءت بالتزامن مع الانتشار الواسع لتطبيق Face App، الذي يستخدمه النشطاء والمشاهير حول العالم للتعرف على أشكالهم مع تقدم عمرهم، حيث لفت فانز الفنانة التركية إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها وجدتها، متوقعين أن تصبح الفنانة نسخة عن الجدة مع تقدم عمرها.

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من ناحية أخرى، كان مسلسل «جسور والجميلة» آخر أعمال توبا الدرامية، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج، في الوقت الذي تجهز فيه توبا للعودة بمسلسل جديد من إنتاج شركة Netflix العالمية، على أن يكون عملاً تاريخياً عن حقبة السلطان محمد الفاتح، أمام الفنان التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو.

على الجانب الشخصي، انتشرت شائعات في الفترة الأخيرة عن خلافات دبت بين توبا وحبيبها، رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان، والذي يصغرها بـ7 سنوات، حيث بدأت النجمة التركية في مواعدته في أعقاب انفصالها عن زوجها، ووالد توأمها،الفنان التركي أنور صايلاك، عام 2017، إلا أن الحبيبن التزما الصمت ولم يدل أي منهمابتصريحات حول علاقتهما.