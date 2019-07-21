شكرا لقرائتكم خبر عن "روتانا" تطرح أغنية جديدة لـ رابح صقر بعنوان "تكفين" من كلمات تركي آل الشيخ (فيديو) والان مع التفاصيل

طرحت القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على اليوتيوب أغنية للنجم رابح صقر بعنوان "تكفين" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، توزيع رأفت، مكس وماستر جاسم محمد.

وحققت الأغنية فور طرحها بدقائق نسب مشاهدات عالية، ونالت استحسان عدد كبير من الجمهور الذي أشاد بكلمات وألحان الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية:

تكفين زيديني معك عشق وهيام

دامي أعيشك عمر وأجمل مرحلة

خليني أوصل بك نهايات الغرام

وأوصل لعشق فيك ما أحدٍ يوصله

ما أبي حب يمر مرور الكرام

أبيه ما له حل إحساسي وألم

حب يصحّي الليل ويصحّي الظلام

ويفتح لي دروب السهاد المقفّلة

وأطير لك فوق السحايب والغمام

أطير لك من آخره لين أوّله

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دامي معك قولي على الدنيا السلام

ولو راح كل العمر ما هي مشكلة!

ما هو حبّي لك سواليف وكلام

متوافقٍ مستقبلي مستقبله

أرض ما هي أرضك علي أكبر حرام

وهمٍ ما هو همّك محال أحمله

في كل يوم وكل شهر وكل عام

حياتي بحبّك تجارب مُذهلة

قولي أحبك قبل ما عيني تنام

وأقول وإنتي يا حياتي من هله

تكفين زيديني معك عشق وهيم

دامي أعيشك العمر وأجمل مرحلة

خليني أوصل بك نهايات الغرام

وأوصل لعشق فيك ما أحدٍ يوصله