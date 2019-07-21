انطلاق عرض "بحر الهوى" للموسم الثاني بنجاح على مسرح جمصة

استكمالًا للنجاحات الذي يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، انطلق الموسم الثاني للعرض الكوميدى الغنائي الشعبى "بحر الهوى" ضمن خطة الموسم الصيفي للبيت الفنى التي اعتمدها المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.
أكد الفنان ناصرعبدالحفيظ، مستشار رئيس البيت الفني لفنونالشعبية، أن مسرح جمصة الصيفي استقبل مساء أمس العرض المسرحي الناجح بحر الهوى للسنة الثانية على التوالى في تمام الساعه الحادية عشرة مساءً، لافتًا إلى أن العرض يضم نخبة من المع النجوم منهم علا رامي، عادل أنور، هانى النابلسي ، فيصل خورشيد، سيف عبد الرحمن، نوال سمير، الفنان حسان العربي، سعاد الهوارى، تقوى فوزى، احمد زايد، القدير عاطف سعيد.
الجدير بالذكر أن الفرقة القومية للموسيقي الشعبية بقيادة د.أسامة زغلول تستعد لعرض "سحر الأحلام" للمخرج د.حسام عطا على مسرح البالون خلال أيام، كما يشهد السيرك القومي لأول مرة بقيادة المهندس وائل عبدالله نشاطا في ثلاث محافظات فرع العجوزة ومايو وجمصة ويستعد للفرع الرابع بالإسكندرية بعد غياب لأكثر من ثلاثين عاما.
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