نجوى كرم تصل السعودية استعدادًا لحفلها مع ماجد المهندس

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر انستجرام، يرصد لحظة وصولها إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لحفلها الغنائي مع الفنان العراقي ماجد المهندس، يوم الأحد 21 يوليو، على مسرح طلال مداح "المفتاحة"، بمدينة أبها السعودية.
حفل نجوى كرم وماجد المهندس بـ أبها، يقام بدعم من (الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية)، وتنظيم وإشراف شركة روتانا، وينتظر طرح التذاكر للبيع لدى الجمهور قريبًا.
يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كان كليب «ملعون أبو العشق»الذي تم طرحه في 11 أبريل الماضي، وحقق حتى الآن أكثر من 45 مليون مشاهدة، وهو من كلمات: عامر لاوند، ألحان وتوزيع: علي حسون.
أما آخر أعمال ماجد المهندس الفنية، فهي أغنية «أوقعلك عقد»، وهي من كلمات: محمد الواصف، ألحان : علي جاسم، توزيع : أحمد المهندس، مكس وماستر: جاسم محمد.
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