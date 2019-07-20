محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء وصول الفنانة نجوى كرم مدينة "أبها"، بالملكة العربية السعودية. وظهرت نجوى بالعباءة لحظة وصولها المملكة، وعلق الحساب الرسمي : " شمس الأغنية اللبنانية تشرق في أبها، 21 يوليو، حفلات موسم صيف عسير، مسرح طلال مداح". ويعد الحفل هو الثاني للمطربة اللبنانية نجوى كرم في السعودية، بعد أن أحيت حفلها الأول ضمن فعاليات موسم الشرقية.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بـ"العباءة".. نجوى كرم تصل السعودية لإحياء حفلها غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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