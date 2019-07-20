شكرا لقرائتكم خبر عن "هتزهزه" ألبوم مصطفى حجاج الجديد وطرح أغنية كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لألبوم المطرب مصطفى حجاج الجديد عن بوستر الألبوم الذى يحمل اسم "هتزهزه"، الذى استغرق تحضيره 3 سنوات، والمقرر طرحه بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع.

وتم تحديد الثلاثاء المقبل موعدا لطرح أولى أغانى الألبوم، وتحمل اسم "آه يا حنان"، ويتضمن عددا من الأغاني المتنوعة في أفكارها وألحانها، وتعاون فيها حجاج مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.

وطرح حجاج مؤخرا كليب أغنية "اعمل الصح" الوطنية، من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة، وذلك بالتزامن من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.