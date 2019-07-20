سونام كابور تفكر بالسكن في لندن مع زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 08:23 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجمة بوليوود سونام كابور Sonam Kapoor وزوجها أناند أهوجا Anand Ahuja يخططان لبيع ممتلكاتهما في مومباي والانتقال بشكل كامل إلى لندن.



وأضافت التقارير، أنّ سونام التي تزوجت في مايو 2018 بعد علاقة حب استمرت ثلاث سنوات، أخذت هذا القرار لأنّ زوجها أناند وهو رجل أعمال كبير، يدير أعماله المنتشرة في عدد من المدن والبلدان، من لندن، وغالبًا ما يستمر الزوجان في السفر من أجل الأسرة.



ووفقًا لآخر تقرير، تبيّن أنّ سونام كابور كانت قد اشترت شقة فخمة في مومباي منذ فترة، ودفعت فيها ثمنًا كبيرًا، لكنها تبحث الآن عمّن يشتري الممتلكات، للانتقال إلى لندن.

سونام كابور وزوجها أناند أهوجا

وذكرت مصادر أنّ سونام وأناند يبحثان عن ممتلكات في منطقة نوتينج هيل الراقية في غرب لندن، وقد أبلغ مصدر مقرب من سونام أنّ الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، وأضاف، سونام إلى حدّ كبير لا تزال تعيش في مومباي ولن تتحول إلى لندن.



وفي سياق آخر تميز حفل زفاف سونام وأناندا بمشاركة عدد كبير من المشاهير، مثل شاروخان، ورانفير سينغ، وأنيل كابور، وسلمان خان، وغيرهم، بالإضافة إلى حفل استقبال ثانٍ جمع الأصدقاء المقربين.



ويشار إلى أنّ سونام احتفلت وزوجها بذكرى زواجهما الأولى في 8 مايو/أيار، حيث عبّر كل واحد منهما عن حبه للآخر من خلال الصور وعبارات الحب.

سونام كابور

وشاركت سونام لهذه المناسبة وزوجها، بعض الصور على انستقرام، مع تعليقات معبّرة عن حبهما لبعضهما البعض.



كما أنّ سونام احتفلت بذكرى ميلادها الـ34 الشهر الماضي يوم 8 حزيران/يونيو، حيث تلقت العديد من عبارات المعايدة والأمنيات على السوشيال ميديا، من أعز أصدقائها، بمن فيهم والدها النجم القدير أنيل كابور Anil Kapoor.



مهنيًّا، سونام مشغولة في الوقت الحالي في تصوير مشاهد أحدث أعمالها السينمائية "The Zoya Factor"، الذي يقوم ببطولته دولكير سلمان.