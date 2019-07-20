خاص وبالفيديو- هل يخوض يوسف الخال هذا المجال؟

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن"، ضمن فقرة "​توقعات فنية​".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الممثل ​يوسف الخال​، وعن زوجته الفنانة ​نيكول سابا​.

ويكشف طنب عن مجال جديد ممكن أن يبرع فيه الخال إن دخله، فما هو هذا المجال؟

لمعرفة كل ما قاله الدكتور سمير طنب، وما هي توقعاته للممثل يوسف الخال يمكنكم متابعة التفاصيل بالفيديو.