غوغل يحتفل بذكرى أول هبوط إنسان على سطح القمر بصوت رائد الفضاء

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك محرك البحث “غوغل” بالذكرى الـ50 لهبوط الإنسان على سطح القمر في مهمة “أبولو 11” بواسطة المركبة الفضائية “أبولو” وظهر على الصفحة الأولى للموقع فيديو مع تعليق مايكل كولينز أحد رواد الفضاء الذين كانوا على متن الرحلة.
احتفل محرك البحث “غوغل” بهذه الذكرى التي شارك بها فريق عمل مكون من 40 ألف شخص من أنحاء العالم، معظمهم من عمال المصانع والعلماء والمهندسين الذين بذلوا ما في وسعهم حتى إطلاق السفينة ووصولها إلى القمر.
كان رائدا الفضاء نيل أرمسترونغ، وأدوين ألدرين على متن هذه البعثة التاريخية، التي بدأت عندما انطلق صاروخ “زحل الخامس” من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 16 يوليو/ تموز عام 1969.
وأصبح أرمسترونغ أول إنسان يخطو على سطح القمر، وبعد العودة بأمان إلى الأرض، تبع طاقم Apollo 11 رواد فضاء آخرين، في المهمة النهائية التي حدثت في عام 1972.
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