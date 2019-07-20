شكرا لقرائتكم خبر عن " حب حب" أغنية جديدة لـ سامو زين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مساء أمس المطرب سامو زين أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "حب حب"، وهى من كلمات قسي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وميكساج وماستر عبده سادو.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا كليب أغنية "الأسطوانة المشروخة" وهى من كلمات أحمد على موسى، ألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وتعتبر من ضمن ألبومه الأخير "لو عمرى يرجع" الذى طرحه منذ فترة وحقق نجاحا كبيرا.