شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عجاج يسجل أغنية "سينجل" جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب خالد عجاج لتسجيل أغنية جديدة ولم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات هانى فؤاد وألحان تامر كروان وتوزيع مصطفى ابو رايه، و من المقرر أن يتم تسجلها في الأسبوع المقبل.
وغاب عجاج عن طرح الألبومات الغنائية لمدة 7 سنوات حيث طرح عام 2011 آخر ألبوماته "بنت الحتة".
يذكر أن آخر الأغانى التى قدمها خالد عجاج أغنية "صاروخ" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى أمير محروس.
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