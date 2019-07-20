شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عجاج يسجل أغنية "سينجل" جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب خالد عجاج لتسجيل أغنية جديدة ولم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات هانى فؤاد وألحان تامر كروان وتوزيع مصطفى ابو رايه، و من المقرر أن يتم تسجلها في الأسبوع المقبل.

وغاب عجاج عن طرح الألبومات الغنائية لمدة 7 سنوات حيث طرح عام 2011 آخر ألبوماته "بنت الحتة".

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يذكر أن آخر الأغانى التى قدمها خالد عجاج أغنية "صاروخ" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى أمير محروس.