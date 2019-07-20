فيديو وصور .. وائل كفورى يقدم واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان جرش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار ساعتين كاملتين أشعل النجم اللبنانى وائل كفورى حماس الجمهور الأردنى بالمسرح الجنوبى بمدينة جرش الأثرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بإدارة أيمن سماوى. قدم كفورى خلال حفله الذى حضره 7 آلاف شخص أتوا من مختلف مدن المملكة الأردنية، العديد من أغانيه القديمة والجديدة التى جعلته أحد رموز الغناء الرومانسى بالوطن العربى، حيث بدأ الحفل بأغنية وطنية بعنوان "جرش" أهداها للمدينة التى يحمل المهرجان اسمها، كما قدم أغنية أخرى للمملكة الأردنية، ثم توالت أغانيه الرومانسية المتميزة منها "مين حبيبى أنا"، و"يا هوا"، و"لاد الحرام"، و"بعترفلك"، "بحبك أنا كتير"، "صفحة وطويتا" وغيرها من أغانيه، وطوال الحفل ظل كفورى يتبادل التحية والرقصات مع الجمهور الأردنى. كان النجم اللبنانى وائل كفورى قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان عصر أمس الجمعة إستعداداً لهذا الحفل، وقد طرح كفورى الشهر الماضى أغنية "استشبهتفيكى"، من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو، وحققت نجاح جماهيرى كبير، فضلاً عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية. . Advertisements

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