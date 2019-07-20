شاهد.. البوسترات الدعائية لـ"ألبومات صيف 2019" تشعل السوشيال ميديا

طرح عدد من نجوم الغناء البوسترات الدعائية لألبوماتهم تزامنا مع الاحتفال بموسم صيف 2019، حيث انتهى المعظم من تسجيل ألبوماتهم بشكل كامل، فيما يعكف آخرون لوضع اللمسات الأخيرة.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز بوسترات ألبومات صيف 2019:-

النجم عمرو دياب:

طرح النجم عمرو دياب بوستر ألبومه القادم بعنوان "أنا غير"، حيث أشعل من خلاله مواقع السوشيال ميديا.

النجم مصطفى قمر:

طرح النجم مصطفى قمر البوستر ألبومه القادم بعنوان "ضحكت ليا"، و الذي فجاء به جمهوره، بعد فترة غياب.

الفنان رامي صبري:

طرح الفنان رامي صبري بوستر ألبومه المقبل بعنوان "فارق معاك"، و من

أبرز أغنيات الألبوم: "حاول تنساني"، "أنا بابا".

Advertisements

الفنان هيثم شاكر:

طرح الفنان هيثم شاكر البوستر الدعائي لألبومه المقبل دون الكشف عن أسمه، و هو يضم 12 أغنية من أبرزهم: "ماتوصونيش"، "لحقتيني"، "يا حبيبة"، "إحنا إفترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحو".

الفنان كريم محسن:

كشف الفنان كريم محسن عن ألبومه المقبل بعنوان "قابل بقى"، و من أبرز أغاني الألبوم "حبيبى أنا"، "الفرصة مش سعيدة"، "تاتا تاتا"، "فجأة

اختفت"، "عمرى ليها"، "شكرا لخدماتك"، "ماحكتلكيش عنها"، "تعيش وتسيب"، "غالى"، "زعلان"، "لسة حبيبى بستناك"، "بلاش تتعشم"، "مبروك"، بالإضافة إلى أغنية "بص كويس"، و الذي يشاركه في الغناء باند أم تي أم.

الفنانة راندا حافظ:

طرحت الفنانة راندا حافظ البوستر الدعائي لألبومها المقبل، و الذي يضم 9 أغاني متنوعة، و تعاونت من خلاله مع باقة لامعة من الشعراء و الملحنين و الموزعين من بينهم: "أمير طعيمه"، "عصام حسني"، "نور عبدالله"، "أحمد سامي"، "طارق درويش"، "أحمد صلاح حسني"، "سامر أبوطالب"، "محمد النادي"، "إسلام زكي"، "إيهاب عبد الواحد"، "خالد عز"، "مصطفي الشعيبي"، "توما"، "نادر حمدي"، "وسام عبد المنعم".

باند واما:

طرح باند واما البوستر الدعائي لألبومه الجديد، و المقرر طرحه في أغسطس المقبل، و هو يضم 10 أغنيات.