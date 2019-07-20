الأكاديمية المصرية بروما.. تفتح باب الترشح لجائزة الإبداع

أعلنت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، عن فتح باب الترشح لنيل جائزة الدولة للإبداع الفنى، التى تمنح للمبدعين فى مجالات العزف وتأليف موسيقى وغناء أوبرالى- تصميم باليه ورقص معاصر- السينما (جرافيك وتصوير) - المسرح (إخراج مسرحى – ديكور مسرحى – سينوغرافيا- صوت) - الخزف- تصوير زيتى.

واشترطت الجائزة أن يكون المرشح مصرى الجنسية، وألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا وقت تاريخ الإعلام، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

وتشترط الجائزة أن يجتاز المرشح جميع مراحل المسابقة والاختبارات التى تنعقد لاختيار أصلح المتقدمين لنيل الجائزة وأن يكون له جهود

متميزة أو أعمال سبق نشرها أو عرضها ترى اللجنة العليا لشئون الجائزة أنها تتفق والقواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة، ويقضى من يتم اختياره للجائزة مدة ستة شهور بالأكاديمية المصرية للفنون بروما وفقًا لما تقرره اللجنة العليا لجائزة الدولة للإبداع الفنى يتصل خلالها بالفكر العالمى لتنمية قدراته وإثراء خبراته بغرض الابتكار والتجديد فى المجال الموفد من أجله.