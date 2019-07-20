الأحد.. مروان خوري يشارك للمرة الثانية بـ"ليالي قلعة دمشق"

يلتقي المطرب اللبناني مروان خوري، جمهور سوريا في حفل غنائي كبير، يحييه ضمن فعاليات مهرجان ليالي قلعة دمشق في دورته الثانية، وذلك يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.



وقد شارك مروان فى الدورة الأولي من مهرجان "ليالى قلعة دمشق" والتي انطلقت فعالياته العام الماضي، وشارك أيضًا به كل من ناصيف زيتون، حسين الديك، وملحم زين.



جدير بالذكر أن والدة الفنان مروان خوري توفيت يوم الخميس الماضي الموافق 11 يوليو، ويبدو أن الراحلة كانت تعاني من أزمة مرضية جعلت مروان يقدم اعتذارًا في وقت مسبق عن احياء حفل غنائي كان مقررًا إحياؤه في Larc Resort يوم الجمعة الموافق 12 يوليو.