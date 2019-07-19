أمريتا راو تتمنى أن تعيد سارة علي خان دورها في Ishq Vishk

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

فازت الممثلة الهندية أمريتا راو باعجاب وقلوب جمهورها من خلال تمثيلها للفتاة البسيطة التي تدرس في الجامعة، بيال ميهرا، في فيلم Ishq Vishk “عشاق فيشك” الذي عُرض على الشاشات في 2003.

مؤخرًا، قالت راو في لقاء صحفي نشرته صحيفة indiatimes “إنه إذا تمت إعادة عرض الفيلم بممثلين جدد، فإن ابنتها الممثلة الصاعدة بقوة في الشهرة سارة على خان، ستكون مثالية لإعادة تمثيل نفس الشخصية التي لعبتها”.

وردا على سؤال حول تقديم جزء جديد من الفيلم بعنوان “Ishq Vishk 2”، مازحت أمريتا قائلة: “الإطلالة التي أبدو بها الآن، أعتقد أنه يمكن أن تجعلني أحد تجوم الفيلم الجدد “.

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طُلب منها الاختيار بين سارة وجانفي كابور وأنانيا بانداي وتارا سوتاريا، أجابت أمريتا، التي كانت في حفل إطلاق متجر المصممة سونالي جاين Sonali Jain، يوم الأحد 14 يوليو، “ربما تستطيع سارة لعب شخصية “بيال ميهرا” ويمكن لتارا لعب شخصية شيناز Shenaz”.

في السياق، اشك فيشاك هو فيلم بوليودي سنة 2003 من بطولة شاهيد كابور في أول ظهور له مع أمريتا راو، وتدور قصة الفيلم تحكي عن راجيف شاهيد كابور وبايل أمريتا راو وهما صديقان منذ الطفولة.