اميتاب باتشان ينتقد التحكيم بعد الإقصاء من بطولة العالم في انجلتر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نجم بوليوود الكبير أميتاب باتشان هو آخر من نضم إلى قائمة الأشخاص الذين وجهوا انتقادات حادة للاتحاد الدولي للكريكيت (ICC) بسبب “قاعدة الحدود”” التي ساعدت إنجلترا على الفوز بأول كأس للعالم.

وفي يوم الأحد، انتهت المباراة النهائية من البطولة، بالتعادل، وطبقا لقاعدة boundary rule، أُعلن فوز انجلترا بنتيجة 241 بعد نهاية 50 مباراة ضد نيوزيلندا في لوردز، وقد وسجلت انجلترا 26 هدفا في المجموع طوال مدة المباراة مقابل 17 للقبعات السوداء وبالتالي توجت كبطلة.

لذلك غرد باتشان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر للسخرية من القواعد المعمولة في الاتحاد واصفًا إياها بأنها ظالمة، وغير منصفة على الاطلاق.

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كما انتقد الممثل الذي تحول إلى العمل السياسي باريش راوال قيادات وزارة الرياضة وتغريد: “بدلا من تغيير قفازات M. S. دوني، كان ينبغي على اتحاد الكريكيت للمحكمة الجنائية الغبي أن يغير بعض القواعد”.

وفي وقت سابق، انتقد روهيت شارما والعديد من لاعبي الكريكيت السابقين الآخرين مثل جوتام جامبير وبريت لي ويوفراج سينغ كذلك الاتحاد فيما يعرف بـ قاعدة الحدود boundary rule، مؤكدين أن بعض القواعد في لعبة الكريكيت بالتأكيد تحتاج إلى نظرة جادة

في سياق أخر، يصور باتشان في الوقت الحالي فيلمه الجديد Gulabo Sitabo، مع الممثل الشاب أيوشمان كورانا وسيكون الفيلم من إخراج شوجيت سيركار Shoojit Sircar.