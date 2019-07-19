شيلبا شيتي تعود الى التمثيل بعد 12 عام بفيلم كوميدي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أخبار جيدة لمحبي النجمة الهندية التي اعتزلت التمثيل في بوليوود منذ فترة، تؤكد أنها في طريقها لتوقيع بطولة فيلم العودة في الوقت الحالي

تستعد الممثلة البالغة من العمر 44 عاما للظهور إلى جانب النجمين ديلجايت دوسانيه ويامي جوتام فى الفيلم الذى لم يحمل عنوان حتى الآن، بحسب تقرير صحيفة deccanchronicle

تقول deccanchronicle إن شيتي التي تتطلع إلى العودة إلى التمثيل قريبا، ووفقا للتقارير، قد وقعت على مشروع سينمائي جديد للمنتج راميش توراني المقبل لدور مهم، من إخراج هارون ابن عزيز ميرزا.

وقال مصدر مقرب من هذا التطور لـ”مومباي ميرور” في تقرير، “شيلبا ستلعب شخصية كاتبة في الفيلم، بعد عطلة لمدة شهر في لندن واليونان، وقالت انها تعود الى مومباي في الأسبوع الأول من أغسطس، وسوف تبدأ على الفور التصوير، حتى أنها تعيش حالة من الجماسة”.

حلت شيلبا مؤخرا ضيفاً كعضو هيئة تحكيم على برنامج الواقع show Super Dancer، في موسمه الثالث، وكان آخر ظهور لها على الشاشة الكبيرة في 2007 فيلم ‘Apne’ جنبا إلى جنب مع دارمندرا, صني ديول, بوبي ديول, كاترينا كايف وكيرون خير.