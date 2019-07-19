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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
أصبح الفنان الهندي ارجون رامبال أب للمرة الثالثة، حيث رحب الممثل وصديقته الموديل جابرييلا ديميتريادس بصبي رضيع يوم الخميس 18 يوليو، وقد شوهدت ابنتا أرجون ميرا وماهيكا من زوجته السابقة ميهر جيسيا وهما يزوران المستشفى.
كشفت ابنة المخرج جيه بي دوتا نيدهي الخبر من خلال حسابها بموقع تويتر، وكتبت في تغريدتها”تهانينا لـ أرجون رامبال على وصول باقة الفرح الخاصة بك! بارك الله فيه”.
شوهد أرجون وابنتيه -ماهيكا البالغة من العمر 17 عامًا ومايرا البالغة من العمر 14 عامًا،وكذلك والدي جابرييلا، وجميع أفراد العائلة المقربين في مستشفى مومباي، يوم الأربعاء عندما تم نقلها إلى المستشفى.
وقبل ساعات قليلة، أعلن والدا جابرييلا خبر وصولهما من جنوب إفريقيا، والاستمتاع بوجبة غداء فخمة، شاركت أم غابرييلا ، كيري ديميتريادس، على وسائل التواصل الاجتماعي صورة من الغداء.
أعلن كل من أرجون وجابرييلا خبر الحمل على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بضعة أشهر، كان الثنائي قد شاركا نفس الصورة وبينما كانت تعليقاتهم مختلفة ، وكان مقدار الحب والإثارة واضحًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أرجون رامبال وصديقته جابرييلا ديميتريادس يرحبان بصبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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