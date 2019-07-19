في عامها الـ37.. بريانكا شوبرا بـ 15 إطلالة فاتنة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تُعد الأيقونة العالمية بريانكا شوبرا جوناس مصدر إلهام، تجعلها نقطة لنشر طاقتها الإيجابية أينما ذهبت، حيث تحتفل حالياً بعامها الـ37، وهي بصحبو زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس.

ولدت بريانكا في عائلة كان والداها من الأطباء في الجيش الهندي، وبالتالي ، كان عليها تغيير المدارس والمدن كثيرًا. عندما بلغت بريانكا من العمر 13 عامًا ، انتقلت إلى الولايات المتحدة مع خالتها حيث شاركت في العديد من العروض المسرحية ودرست الموسيقى الكلاسيكية الغربية والغناء.

بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 2000 ، ظهرت لاول مرة في بوليوود مع فيلم Humraaz في عام 2002 ، ولكن بسبب صراعات معينة ، توقف الأمر، ثم عاودت الظهور مرة أخرى مع فيلم التاميل Thamizhan.

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حصلت على جائزة أفضل ممثلة في العديد من المنصات منها الجائزة الوطنية لأفضل ممثلة لفيلم “الموضة”، لقد أثبتت أنها ليست مجرد وجه جميل وممثلة رائعة فحسب، بل إنها تتمتع بالكثير من الموهبة ، ظهر ذلك عند عرض أغنية “في مدينتي” مع مغني الراب الأمريكي Will.i.am.

حصلت الممثلة على فرصتها العالمية عندما قدمت سلسلة الدراما التلفزيونية الأمريكية Quantico في عام 2015. وتعد الممثلة وزوجها المغني نيك جوناس هما أحد أكثر الأزواج شهرة على مستوى العالم.

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