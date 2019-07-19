متابعة بتجـــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية أجمل مشاعر الأمومة بين بناتها الثلاث ميلا وإيلا ولِيا التي أنجبتها قبل أشهر.
ونشرت نانسي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة تجمعها مع صغيرتها “لِيا” في لقطة عفوية أطلت بها مع الطفلة من حوض السباحة.
الصورة حصدت عشرات آلاف الإعجابات فور نشرها وتناقلها محبو نانسي عجرم بشكل واسع متمنين لنجمتهم دوام السعادة والاستقرار.
على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم في أجمل صورة مع صغيرتها “لِيا”: معكِ أنا في الجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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