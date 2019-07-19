اختتام مهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر .. اليكم النتائج

Jul 19, 2019
اختتمت ادارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون فعاليات الدورة الاولى من مهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر وذلك في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور تحت شعار “نرقص من أجل الحرية” في حضور حشد من الاهالي والطلاب، وعرضت مسرحية “ذاكرة الزمن” للدنماركية صوفي باركلي، و”يش” للراقصة الامريكية الفلسطينية ليلى عوض الله ، و”قافلة الروح” للبنانية البرازيلية نعيمة يزبك .
وتألفت لجنة التحكيم من شانتال رابيه ومصطفى عمار وسوزان بوعلي من لبنان وعبد الكريم العامري من العراق ، وجاءت نتائج لجنة التحكيم على الشكل التالي: فاز بجائزة أفضل سينوغرافيا عرض “ما بعد الموت” للمخرج العراقي محمد العامري وفازت ريما حمود بجائزة افضل كوريغرافيا عن عرض “طفولة بزجاج رقيق” من لبنان، وفازت صوفيا باركلي بجائزة أفضل راقصة عن عرض “ذاكرة الزمن ” من الدنمارك وحصدت الفلسطينية ليلى عوض الله جائزة افضل عرض متكامل عن عرض “يش”، أما تنويه لجنة التحكيم الخاصة حصدتها البرازيلية نعيمة يذبك عن عرض “قافلة الروح”.
وشاركت في المهرجان عروض و”ما بعد الموت” لجنا اسماعيل وابراهيم ابراهيم من إخراج محمد العامري و”طفولة بزجاج رقيق” لريما حمود، و”السيد والسيدة جاكيت” لسامر قبيسي ، و”قافلة الروح” للبنانية البرازيلية نعيمة يزبك، وعرض فيلم “الرقص أو الموت” للهولندي روزبه كابولي وفيلم “كسر الحصار” للايطالية جوليا جيورجي وفيلم” انسايكلا” للجزائري خير الدين خلدون. واقيم على هوامش المهرجان ورش تدريبية وندوات ومناقشة للعروض مع الجمهور وتم توقيع كتاب “مسرحيات” للكاتب عبد الكريم العامري.
هذا وتعمل جمعية تيرو للفنون على فتح منصّات ثقافية في لبنان، من “سينما الحمرا” في مدينة صور و”سينما ستارز” في مدينة النبطية و”سينما ريفولي” التي تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل مسرح وسينما مجانية في لبنان، منصّة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة المهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية والكرنفالات والورش التدريبية.
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