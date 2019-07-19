هبة طوجي تتألق في "ملوك الطوائف" على مسرح قرطاج

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: أكدت الفنانة هبة طوجي على نجوميتها إلى جانب الفنّان القدير غسان صليبا. حيث تألقت خلال العرض المسرحي "ملوك الطوائف" الذي قُدِّمَ على خشبة مسرح قرطاج الروماني على مدى يومين متتاليين ضمن فعاليات الدورة55 من مهرجان قرطاج الدولي. علماً أنها سبق وأحيت حفلاً منفرداً في هذا المهرجان ضمن فعالياته في السنة الماضية.

يشار إلى أن "ملوك الطوائف" إحدى أعمال المسرح الغنائي للراحل الكبير منصور الرحباني، وتم تقديمها للمرةِ الأولى في العام 2003، فيما صمم رقصاتها، فيلكس هاروتيونيان، وهي من بطولة "صليبا وطوجي". ولقد لاقت تفاعلاً حماهيرياً خلال مدة العرض التي استمرت لساعتين وخمسين دقيقة، حيث علا التصفيق مراراً.