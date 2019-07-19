كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد شقيقها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورةي كندة علوش بعيد ميلاد شقيقها بدر، ونشرت صورة تجمعها به، بالإضافة لزوجها، الفننا المصري عمرو يوسف.

كندة هنأت شقيقها بعيد ميلاده بكلمات مؤثرة، كتبتها تعليقاً على الصورة، جاء فيها: «أحلى نعمة بالدنيا وقت يكون الأخ هو اقرب صديق.. وبدورة حبيبي احلا واهضم واجدع رفيق.. حبيبي عّم نشتقلك كتييير.. يااارب سنتك حلوة وبيضة متل قلبك وكلا نجاح وتوفيق وفرح».

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فانز كندة تفاعلوا مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها شقيق الفنانة بعيد ميلاده، متمنيين له دوام النجاح والتوفيق، كما لفتوا لوجود شبه بينه بين شقيقته.

من ناحية أخرى، كان فيلم «الأصليين» آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، حيث أنها دخلت في أجازة طويلة بعد انجابها لمولودتها الأولى “حياة” نوفمبر الماضي.