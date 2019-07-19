وفاة أرملة إبراهيم سعدة غرقًا أثناء تواجدها بالساحل الشمالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لفظت نادين روبن بولي السويسرية، أرملة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة أنفاسها الأخيرة أثناء سباحتها أمام الشاليه الخاص بها في خليج غزالة بالساحل الشمالي.
ورغم محاولات إنعاش أرملة سعدة، ووصول الإسعاف لها في وقت عاجل إلا أن محاولة إنعاش القلب باءت بالفشل، وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى.
وصرحت ابنة إبراهيم سعدة أن والدتها رحلت إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك قبل غرقها في المياه، ومن المقرر أن يكون العزاء من مسجد الشرطة بأكتوبر.
وتابعت: “أمي الله يرحمها مكنش عندها حاجة، ولم تشتكِ من أي أعراض وأجرت خلال الفترة الأخيرة فحوصات شاملة، لكن هذا قدر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون».
يُذكر أن الكاتب الكبير إبراهيم سعدة رحل في ديسمبر عام 2018 بعد معاناة مع المرض.
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