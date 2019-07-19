أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده مع الأطفال مرضى السرطان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الفنان المصري أحمد السعدني الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام بطريقة مميزة.

الفنان المصري قرر الاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان، حيث قام بعمل زيارة للمعهد القومي للسرطان، واحتفل مع الأطفال بعيد ميلاده.

السعدني شارك جمهوره بمقطع فيديو من أجواء الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والذي ظهر فيه وهو يغني أغاني عيد الميلاد مع الأطفال.

الفنان المصري أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “أحسن عيد ميلاد على الإطلاق.. اللهم اشفي أطفالنا.. المعهد القومي للأورام”.

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وكان أحمد السعدني قد دعا جمهوره مؤخرا للدهاب معه إلى المعهد القومي للأورام، حيث كتب: “صباح الخير حكون في المعهد القومي للاورام يوم الثلاثاء ٢ ظهراً ان شاء الله اللي عايز ييجي زياره معايا ميجيش ايده فاضيه نحاول نلم تبرعات و هدايا و نتصور كلنا و نقضي يوم جميل ان شاء الله #المعهد_القومي_للاورام”.

يذكر أن الفنانة المصرية مي عز الدين كانت قد وجهت التهنئة للسعدني الصغير بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، ونشرت صور لهما وكتبت معلقة: «عيد ميلاد سعيد كل سنة وانت طيب يا أغلى الناس والصحاب ربنا يسعدك وينجحك يارب».

أحمد السعدني رد على رسالة مي من خلال تعليق عبر حسابها قال فيه: «ميكا ميكا بحبك أوي ربنا يخليكي لي».