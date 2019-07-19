كارول سماحة تكشف لقطات من أغنية "بالصدفة"

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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام بلقطات من تصوير أغنية فيلمها الجديد "بالصدفة" المقرر طرحه في صالات السينما اللبنانية خلال شهر سبتمبر القادم. حيث نشرت فيديو من أحد استديوهات العاصمة بيروت، وأرفقته بتعليقٍ جاء فيه: ”تصوير أغنية بتآمن بالصدفة للمخرج باسم كريستو من فيلم بالصدفة"

يُذكر أن الفيلم من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو، ويشارك في بطولته الممثلان بديع ابو شقرا وباميلا الكيك.

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