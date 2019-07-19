شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. عرض الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض المنصة الخاصة بالشركة المنتجة لمسلسل الدراما الإسبانى الشهير La Casa De Papel، اليوم، الموسم الثالث والجديد من السلسلة الشهيرة التى ينتظرها عشاقها منذ أكثر من عام.

ويأتى الموسم الثالث والجديد فى 10 حلقات، يسرد عودة العصابة مرة آخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى أحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى فى الأحداث بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

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La Casa De Papel

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB .