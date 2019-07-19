خاص بالفيديو- تكريم روميو لحود وجوائز "AFDAL" تنالها تقلا شمعون وسوزان نجم الدين ويزن السيد وغيرهم

ميرنا وليد - بيروت - حفل تكريم للفنان اللبناني ​روميو لحود​ أقامه مهرجان "​AFDAL​" ومكاتب نوري ميديا في أحد الفنادق في بيروت، تخلله توزيع عدد من الجوائز على عدد من الممثلين والفنانين وشخصيتين في مجال الأعمال والتجميل، وذلك بحضور الفنانة ​فلة الجزائرية​ والممثلة السورية ​جيني إسبر​ والفنانة ​ألين لحود​ وملك جمال لعام 2018 ​رامي عطالله​ والمصمم ​رامي سلمون​ و​هيفا ماجيك​وحشد من الشخصيات الفنية والإعلامية والثقافية.

وتوزعت الجوائز على الشكل التالي:

أفضل ممثلة لبنانية ​تقلا شمعون​.

أفضل ممثل لبناني ​جورج دياب​.

أفضل ممثلة سورية سوزان نجم الدين.

أفضل ممثل سوري ​يزن السيد​.

أفضل ممثل شاب صاعد ​ربيع الحاج​.

جائزة أفضل ألبوم غنائي الفنان اللبناني ​علاء زلزلي​ عن ألبومه "القصة كلا".

جائزة أفضل مطرب أردني مجد أيوب.

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أفضل سيدة أعمال ناتالي طه الخطيب

أفضل طبيب تجميل حسن ناصر الدين

بدأ الحفل الذي قدمه الإعلامي نيكولا داغر بالنشيد الوطني اللبناني، لتكون بعده كلمة لمنظم الحفل الإعلامي ​مازن نوري​ الذي أكد على اهمية هذا الحفل في دعم النشاط الثقافي والفني في لبنان.

ثمّ تمّ توزيع الجوائز على المكرمين، فكانت البداية مع الفنان روميو لحود، كما تخلل الحفل إنتخاب Miss Fashionista 2019 وكان اللقب من نصيب يسرا الشريف و Mr. Arab Maghreb 2019 وكان اللقب من نصيب بلال التونسي، والختام كان مع إلتقاط الصورة التذكارية وحفل عشاء.

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