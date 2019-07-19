أسما شريف منير ترتدي قرط والدتها الراحلة وتتذكرها بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية أسما شريف منير، ابنة الفنان المصري شريف منير، صورة حديثة لها.

الإعلامية المصرية ظهرت في الصورة مرتدية إحدى مجوهرات والدتها الرحلة، والذي كانت عبارة عن “قرط” كبير الحجم.

أسما عبرت عن حبها الشديد لوالدتها الراحلة، بقولها: “على فكرة أحلى حاجة في الصورة حلق امي الله يرحمها.. بحب اوي البس حاجتها بحس أنها عايشة معايا”.

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يذكر أن الفنان المصري شريف منير تزوج مرتين الأولى من والدة أسما وبعد وفاتها تزوج من صديقتها الفنانة المعتزلة لورا.

وكانت قد ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا حول استعداد الإعلامية أسما شريف منير، للاتجاه لمجال التمثيل خلال الفترة المقبلة.

الفنان محمود حجازي، زوج أسما، نفى صحة هذه الأنباء تماما، حيث قال: “كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح، فأسما لا تفكر في التمثيل ولكنها مشغولة بأشياء أخرى مثل الإعلام”.

وعن موقفه في حال قررت زوجته الاتجاه للتمثيل، قال: “إذا كانت لديها رغبة في خوض تجربة التمثيل لن أمنعها ، فهي حرة في إتخاذ أي خطوات تتعلق بعملها وأنا احب طموحها وإصرارها الدائم على النجاح”.