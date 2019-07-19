نيللي كريم تحتفل بتخرج ابنها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم بتخرج ابنها “يوسف”، ونشرت مجموعة صور جمعتها به من حفل التخرج.
الفنانة المصرية نشرت أيضا صورة جمعتها بابنها من طفولته، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقت الصور بتهنئة خاصة لابنها.
نيللي قالت في تهنئتها لابنها: “مبروك يا حبيبي، أتمنى لك حظا سعيدا، كلنا فخورون بك وبعبقريتك”، وقد تلقت الفنانة الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها وزملائها في المجال الفني.
يذكر أن الفنانة المصرية نيللي كريم تزوت مرتين الأولى من والد ابنيها الذكور “كريم ويوسف”، وبعد انفصالها عنه تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت منه طفلتين هما “سيليا وكندة”.
وتنتظر نيللي كريم حاليا عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، مع الفنان كريم عبدالعزيز وهند صبري، وإياد نصار، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى القادم.
الفنانة المصرية تغيبت عن دراما رمضان الماضي، وكان آخر عمل لها مسلسل «اختفاء»، والذي حقق نجاحا كبيرا وشارك ببطولته محمد ممدوح، هشام سليم، وبسمة.
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