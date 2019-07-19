كبير الشوق" لـ أصالة تحصد 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب"

حققت أغنية "كبير الشوق"، للفنانة أصالة مليونا و506 ألف مشاهدة، بعد طرحها على يوتيوب، يوم 5 يوليو الماضي.

أغنية كبير الشوق لـ أصالة، من ألحان أسامة العطار، توزيع: محمد صالح، مكس وماستر: جاسم محمد، فيديو آرت: عمر جواد، وتريات: تامر فيضي.

وعلى جانب آخر، حققت أصالة، 22 مليون مشاهدة بأحدث كليباتها «بنت أكابر»، بعد طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب يوم 10 أبريل الماضى، ومرور شهرين على طرحه.

وتظهر أصالة في الكليب بملابس بدوية في إحدى قرى محافظة الفيوم، وهو من إخراج أدهم الشريف وإنتاج زوجها المخرج طارق العريان.

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الأغنية قدمتها أصالة باللهجة الصعيدية لأول مرة، وهي من كلمات أبو نعمة، وألحان محمود خيامي وتوزيع علي فتح الله.

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