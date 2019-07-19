شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جينيفر جارنر فى شوارع لوس أنجلوس بعيداً عن أبنائها الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة جينيفر جارنر مؤخراً وحدها فى شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل التى نشرت عدة صور لها رصدتها عدسات مصورى الباباراتزى خلال الساعات الماضية.



جينيفر جارنر جينيفر جارنر

Advertisements

التقرير أكد على أن النجمة ظهرت من المرات النادرة بعيداً عن أبنائها الثلاثة التى اعتادت العدسات على رصدهما معاً إلا أنها من الواضح قررت الاستمتاع قليلاً بدونهم.





على جانب آخر تعد آخر أعمال جنيفر جارنر فيلم "وندر بارك"، التى تخطت إيراداته أكثر من 119 مليون دولار في شباك التذاكر منذ طرحه منتصف شهر مارس من العام الجارى.