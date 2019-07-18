شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. فرقة أوركسترا الشنب تقدم سهرة غنائية فى كازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة اوركسترا الشنب Moustache Orchestra ، اليم الخميس، سهرة غنائية على طريقة موسيقى الروك، يحتضنها مسرح باك ستيدج في كازابلانكا. وتعتبر أوركسترا الشنب أو الشارب من أجدد التجارب الغنائية التي اقتحمت مؤخرا مجال الموسيقى البديلة بالمغرب، وتقدم رؤيتها الموسيقية على طريقة الفيوجن أو المزيج بين روح موسيقى الروك والموسيقى الشعبي المغربية، وجاء اختيار اسمها بشكل ساخر ومباشر لأدائهم الغنائي وشكلهم على المسرح باعتمادهم على الشنب وستايل "الشارب الطويل". Advertisements

اوركسترا الشنب (1)

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