شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تحضيرات مسلسل "شبر مية" واختيار محمد رجب للبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد القائمون على مسلسل "شبر مية" تحضيرات العمل من جديد بعد توقفه قبل 5 أشهر، وتم تأجيله لضيق الوقت، وتم الاستقرار على النجم محمد رجب ليكون بطل المسلسل، بعد اعتذار آسر ياسين، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة للعرض خارج السباق الرمضانى المقبل.

وصور القائمون على المسلسل يوما واحد فقط، ومن المقرر استئناف التصوير يوم السبت المقبل فى الديكور الخاص للعمل الذى تدور أحداثه فى اطار اجتماعى خلال 50 حلقة ويشارك فى بطولته نجلاء بدر، أحمد مجدى، رجاء الجداوى، مراد مكرم، سارة نخلة وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

يشار إلى أن محمد رجب شارك فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "علامة استفهام"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى البطولة كل من ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.