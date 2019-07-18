وفاة الفنان شوقي طنطاوي.. ومحمد صبحي ينعيه بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان المصري شوقي طنطاوي، أحد أبطال فرقة محمد صبحي المسرحية، وذلك عن عمر يناهز الـ66 عاما.

الفنان محمد صبحي أعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، ونعاه بكلمات مؤثرة، حيث قال: “البقاء لله.. رحل شوقي طنطاوي اكثر المخلصين علي مدار ٥٠ عاما واليوم بكل اسي وحزن عميق اعزي نفسي وأسرتك وجمهورك”.

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وأضاف: “تلميذي وأخي وصديقي وزميلي ومساعدي.. رحلت وتركتني.. انت الذي جئت لي تلميذ في ثانوي عام ١٩٦٩ لتشترك في عرض هاملت وبقيت بالفرقة حتي الآن .. خمسون عاما مضت .. كنت فيها الصديق الوفي والسند لم اجد في رحلتي مثلك مخلصا وفيا كنت لآخر لحظة رجلا.. كنت فنانا ملتزما وآب صالح لأسرتك”.

وتابع: “صديقي الحبيب افتقدتك ولا اعلم كيف سيكون حالي عندما افقد أغلي الناس.. ستظل مثلا عظيما اثرت في حياتي وفني انت جزء كبير من فرقة ستوديو الممثل.. أدعو الله لك بالرحمة والغفران وللأسرة الصبر والسلوان.. وستظل في قلبي في القلب من قلبي كما قلتها لك مرارا”.

يذمر أن الفنان شوقي طنطاوي اشتهر بشخصية “مطاوع فتيس” التي قدمها في مسلسل “يوميات ونيس” مع الفنان محمد صبحي، كما شاركه في كل أعماله التليفزيوينة والمسرحية.