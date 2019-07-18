هكذا اجتمع “الأسطورة” و “المعلم”

بعد أسابيع عديدة من التشويق، أطل كل من النجمين المغربي سعد لمجرد والمصري محمد رمضان على جمهورهما بأغنيتهما المشتركة “انساي” والتي تم تصويرها على طريقة الفيديوكليب تحت اشراف المخرج حسام الحسيني.

الأغنية التي جمعت بين اللهجتين المصرية والمغربية، هي من كلمات وألحان سعد لمجرد، وصورها النجمان على طريقة الفيديوكليب في العاصمة الفرنسية باريس، حيث طرح الفيديو قصة شابين فقيرين، جسدهما محمد وسعد، حيث أطل محمد بصفة “طباخ” في احد المطاعم، بينما عمل سعد كـ “نادل”، وبالصدفة، يكتشف محمد أن حبيبته تخونه مع شخص آخر.

وبعد هذه الصدمة، تحصل معجزة إذ يُفاجأ محمد وسعد بأموال كثيرة في إحدى السيارات، فيأخذانها وتنقلب حياتهما رأسا على عقب، وتتحول من حياة الفقر إلى الثراء والرفاهية، فيطلقا على أنفسهما لقب الأسطورة والمعلم.

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وبعد أن يصبحا من الأغنياء، تحاول حبيبة محمد العودة له مجددًا، لكنه يرفض ويكمل حياته المليئة بالجاه والعز.

وقد حصد الكليب أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد ساعات على طرحه.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم سعد لمجرد كانت أغنية “نجيبك نجيبك”، من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، وتوزيع دي جي فان. أما النجم محمد رمضان فقد طرح مؤخرا أغنية “بابا”، وهي من كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبد الواحد.