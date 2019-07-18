لايف ستايلز ستديوز ُثير حماس جمهور مروة ناجي

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت شركة لايف ستايلز ستديوز حماس جمهور مروة ناجي، حيث طرحت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي برومو فيديو كليب أغنية مروة ناجي الجديد.
تحمل الأغنية عنوان “حبيت من قلبي” من كلمات والحام محمد رفاعي، وتوزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب في لبنان تحت إشراف المخرج اللبناني فادي حداد.
هذا ومن المُقرر صدور الكليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستديوز على اليوتيوب في غضون أقل من ٤٨ ساعة.
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