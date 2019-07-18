كيتي بيري تقدم أول عرض حي لأغنيتها الجديدة من الحمام!

متابعة بتجـــــــــــرد: أخذت المغنية الأمريكية “كيتي بيري” أداء العروض المباشرة إلى مستوى آخر، بعد أن غنت مع فرقتها الموسيقية جميعا أغنيتها الجديدة “Never Really Over” في حمام منزلها.

يُعد هذا العرض هو الأول لأغنيتها المنفردة الجديدة، وارتدت نجمة البوب، 34 عاما، فستانًا بلا أكمام مع وجود جزء منه ملفوف حول خصرها، بينما صورت الحدث المباشر من خلال هاتفها الذكي، وارتدت الفرقة أثوابا بلون اللافندر.

ونشرت “كيتي” مقطع الفيديو، عبر حسابها على “إنستقرام”، والذي يبلغ عدد متابعيه نحو 84 مليون شخص.

بدأت “كيتي” العرض الحي بفتح الكاميرا لمتابعيها، وإصلاح شعرها في المرآة أمامها، قبل أن تثبت الهاتف أمامها لتظهر الفرقة كاملة في الحمام، ومن ضمنهم عازف لوحة المفاتيح الذي جلس في حوض الاستحمام، وعازف الغيتار الذي جلس على المرحاض.

Advertisements

وكانت “كيتي” تحدثت عن هذه الأغنية التي تجاوز مشاهديها 23 مليونًا بعد مرور 3 أيام على طرحها، موضحة أن هذه الأغنية لها “أبعاد نفسية” تخص الفترة التي مرت بها بعد انقطاعها عن العمل.

وانشغلت “كيتي” الفترة الماضية بخطوبتها من الممثل البريطاني “أورلاندو بلوم”، 42 عاما، ومشاركتها كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير “American idol”، أما آخر ألبوماتها فكان “Witness” الذي طرحته في 2017، ولم يحقق النجاح المتوقع، ما أصابها بالاكتئاب والإحباط الشديد، على حد قولها.