بعد تداول خبر طلاقهما.. ملكة جمال روسيا تنشر فيديو رومانسي مع ملك ماليزيا!

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت ملكة جمال روسيا السابقة “أوكسانا فيوفودينا”، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رومانسي لها مع زوجها السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه يأتي بعد ساعات من إعلان انفصال الزوجين.

وتظهر أوكسانا فيوفودينا البالغة من العمر 27 عامًا، في الفيديو وهي تبلغ المتابعين بعمق حبها لزوجها محمد الخامس، قائلة: “سأعتني به، وبالطبع أريد أن أكون الشخص الأخير في حياته.. وأريد أن أعيش معه حتى نهاية حياتي”.

ثم يتحدث الملك عما يعتبره أهم الأجزاء في علاقتهما قائلا: “الأطفال، الصبر والتفاهم”، وتابع: “الأطفال هم الأكثر أهمية لأنهم يواصلون إرثك”، كما يقول، وفي موضوع الحب يقول: “نعم، الحب جيد، ولكن بعد 15 و20 عامًا سيتغلب الصبر والتفاهم على الحب بالفعل”.

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ويظهر في الفيديو العديد من اللقطات الرومانسية للزوجين، وهما يتناولان الطعام سويًا، وتلقمه أوكسانا في فمه، وتظهر في لقطات أخرى وهي ترقص معه في أجواء رومانسية.

ليس من الواضح متى أو أين تم تصوير الفيديو، أو من كان الجمهور المقصود، وكان كلا الشريكين يتحدثان باللغة الإنجليزية، على الرغم من أنها ليست كلتا اللغتين الأم، ويبدو أيضًا أن مقطع الفيديو جزء من مقطع فيديو أطول، على الرغم من أن أوكسانا لم تنشر سوى جزءًا قصيرًا منه عبر الإنترنت.

وتزوج ملك ماليزيا “أوكسانا” العام الماضي في حفل مفاجئ في موسكو وحملت بعد ذلك بوقت قصير، وتنازل عن عرشه في يناير، وأنجبت هي في شهر مايو، وتم الانتهاء من الطلاق المزعوم في 1 يوليو، وتقول الأنباء إنها تعيش الآن مع أمها في روسيا على نفقة زوجها.