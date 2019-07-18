شاهد.. منى العتيبي توضح حقيقة زواج والدتها الهام الفضالة من سعودي!

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 04:35 مساءً - أجابت منى العتيبي، إبنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، على اسئلة متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت منى العتيبي عن اصولها مشيرة إلى أن اسرتها لجأت إلى السعودية في أيام الغزو العراقي للكويت وأن والدتها كانت حينها حاملاً بها.

ولفتت إلى أنها ولدت في المملكة على غرار الكثير من أبناء الكويتيين. ونفت ما يشاع عن أن والدتها تزوجت سعودياً مؤكدة أن والدها كويتي.

Advertisements

وأضافت أنها لا تميز بين كويتي وسعودي قائلة “في النهاية كلنا واحد ما في فرق”.

وتعليقاً على الأسئلة التي تطرح عليها غالباً وتهدف إلى معرفة الإسم الذي ستطلقه على طفلتها المنتظرة، قالت إنها قررت أن تسميها إلهام على اسم والدتها منذ عرفت جنس الجنين.

ويذكر أن منى أشارت في فيديو تناقله الناشطون على المواقع مؤخراً إلى أن شهر آب أغسطس المقبل هو موعد ولادتها، معلنة أن والدتها هي التي قامت بتحضير كل المستلزمات التي تحتاج إليها.