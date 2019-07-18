شكرا لقرائتكم ناصيف زيتون يشعل ليالي أعياد بيروت والمفاجأة إليسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفلاً فنياً، ضمن حفلات مهرجان أعياد بيروت، في دورته الثامنة في واجهة بيروت البحرية.

الفنان الذي تم تكريمه الجمعة في مهرجانات بيروت "بياف" في دورته العاشرة، شدا بأغنياته الأثيرة لدى جمهوره الذي حضر من مختلف مناطق لبنان وسوريا والأردن، ودام وقوفه على خشبة المسرح ساعتين، غنى خلالها أغاني تفاعل معها الجمهور، منها: "مش عم تزبط معي"، "مجبور"،"أزمة ثقة"و"حلوة ويا نيالها" للفنان الراحل زكي ناصيف، و"بكتب اسمك يا بلادي" للفنان إيلي شويري، في أجواء حماسية صاخبة.

وارتفع تصفيق الحضور، وتمايل على ألحان الأغاني حتى ساعات الفجر الأولى.

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الفنان ناصيف زيتون

وكانت مفاجأة السهرة حضور الفنانة اللبنانية إليسا، بعد أن كان زيتون وجه إليها رسائل محبة كثيرة ومتكررة، فقررت أن تحضر حفله دون دعوة مباشرة منه، وبالتنسيق المسبق مع إدارة المهرجان، ولم يتردد في الترحيب بها عدة مرات خلال الحفل، خاصة عندما قبل يدها احتراماً.

حفل ناصيف زيتون في مهرجان أعياد بيروت

وغنى ناصيف من أرشيف إليسا أغنية "عبالي حبيبي"، وكان لافتاً حفظه لكلماتها بشكل متقن.

وفي كواليس الحفل قال ناصيف زيتون: "لبيروت فضل كبير علي".

واشتهر الفنان ناصيف زيتون منذ مشاركته الناجحة في برنامج ستار أكاديمي للعام 2009 حين حصد لقب ستار أكاديمي 7.

ناصيف زيتون

خلال أداء أغانيه

حفل أعياد بيروت

تفاعل الفنان مع جمهوره