بالفيديو: سليمان عيد يشعل فيس بوك بتحدي غطاء الزجاجة

نشر الفنان سليمان عيد، على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، مقطع فيديو له أثناء خوضه تحدي غطاء الزجاجة، والذي انتشر مؤخراً.
وظهر «سليمان» في الفيديو وهو يركل غطاء زجاجة بقدمه بطريقة كوميدية؛ ليسقط على الأرض بعد ركل الزجاجة.
يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد، هو مسلسل «هوجان»، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد عادل إمام، وكريم محمود عبدالعزيز.
وكان عدد كبير من نجوم العالم في جميع المجالات المختلفة خاصة مجالي كرة القدم والفن، قد شاركوا في تحدي غطاء الزجاجة.
شاهدي الفيديو :
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