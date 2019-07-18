نانسي عجرم بإطلالة مُبهرة في جلسة تصوير جديدة

متابعة بتجـــــــــرد: تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في أحدث جلسة تصوير لها.

وشاركت نانسي متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور مميزة نشرتها من الجسلة الجديدة.

وظهرت نانسي عجرم في الصور بإطلالة صيفية مبهرة من حيث الملابس والشعر الطويل الجذاب والمكياج الترابي الخفيف الذي أبرز جمالها، بالإضافة إلى الألوان التي أتت متناسقة في لوحة فنية رائعة.

ونالت الصور إعجاب جمهور نانسي عجرم، حيث تلقت آلاف التعليقات التي أثنى من خلالها محبوها على إطلالتها الفاتنة.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.