هاني رمزي يفتح النار على لاعبي مصر: منتخب الهواتف المحمولة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لاعبي المنتخب على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا ان بعضهم كان يشعر أنه في رحلة، وخاض البطولة دون روح.

مساعد المدير الفني المكسيكي خافيير أجييري خرج عن صمته، بشأن الخسارة المفاجئة أمام جنوب أفريقيا صفر-1 في دور الـ16.. والصدمة التي انتابت المشجعين المصريين، وإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب واستقالة رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة.

هاني رمزي قال في تصريحات له: من الممكن أن تلعب بأي طريقة لعب، لكن إذا لم تكن لديك روح يصعب توقع تحقيق النتائج.. بدأت أشعر بالأمر بعد المباراة الثانية، في المباراة الأولى كنت أتوقع أن الأمر مرتبط بالافتتاح والضغوط، بعد المباراة الثانية قلنا كلا، هذا ليس منتخب مصر.

Advertisements

وأضاف: كانت لديّ تحفظات كثيرة حول السلبية وعدم المبالاة الموجودة في المعسكر، اللاعبون لا يفكرون في كرة القدم، كانوا مأخوذين بأمور عدة لا سيما الهواتف المحمولة.

نجم الكرة المصرية في التسعينات تابع: اجتمعت بداية بأحمد المحمدي كقائد للفريق وطالبته بضبط الفريق، وأنه يجب أن يشد على اللاعبين لأنني أشعر بأنهم جاءوا إلى رحلة، والأمر سيسقط على رؤوسنا جميعا.. مؤكدا أن المحمدي لم يكن على قدر المسئولية.

لاعب الأهلي السابق قال: لم أجد أن أمرا تغير، تحدثت معه مجددا لكن لم أشعر بشخصية قائد الفريق مرتفع الصوت، وأن ثمة قائد منتخب لوقت الشدة.

رمزي انتقد أجييري ومعاونيه أيضا، لا سيما اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني ميشيل سالجادو الذي وصفه بأنه “لم تكن له أي مهام فنية”، معتبرا أن المدرب الأجنبي لم يكن على دراية كافية بعقلية اللاعب المصري، وأنه لم يحسن اختيار تشكيلة اللاعبين الـ23 للبطولة، خاصة تعزيز البدلاء في خط الوسط.