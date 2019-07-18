محمد رمضان يطلق أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد «إنساي»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلق الفنان والنجم المصري محمد رمضان، كليب أغنيته الجديدة “إنساى” التى يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، عبر القناة الرسمية الخاصة به بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.
وكان آخر أعمال سعد لمجرد أغنية “نجيبك نجيبك” وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.
بينما آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية “بابا”، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.
وكان النجم اللبناني وليد توفيق، قد حرص على الترحيب بالنجم المصري محمد رمضان على طريقته الخاصة، وذلك خلال تواجد الأخير في بيروت على هامش تكريمه ضمن فعاليات مهرجان «بياف» في نسخته العاشرة لعام 2019.
توفيق دعا رمضان على سهرة صاخبة بأحد الملاهي الليلية في بيروت، وحرص النجم اللبناني على مشاركة محبيه بصورة تجمعه بالفنان المصري من أجواء سهرتهما، معلقاً عليها: «الصديق الرائع نجم مصر محمد رمضان في بيروت.
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