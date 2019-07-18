احلام مستغانمي لـ عاصي الحلاني: كم تشبه أغانيك أيها الفارس

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Jul 18, 2019
لا زال كل من فارس الغناء العربي عاصي الحلاني وابنته الفنانة ماريتا الحلاني يحصدان التعليقات المشيدة بروعة أدائهما وجمال صوتهما، والمقدّرة لهما على الأغنية الوطنية المهداة للجزائر بعنوان “لبيك يا جزائر” التي تم اطلاقها منذ أيام بمناسبة احتفال الشعب الجزائري بعيد استقلال بلادهم الـ57 بعد الاستعمار الفرنسي.
ولفتنا من بين التعليقات، شكر الكاتبة احلام مستغانمي لعاصي الحلاني على الأغنية وكتبت: “العزيز عاصي . . باسم 43 مليون جزائري شكراً لن ننسى لك حباً لا مقابل له إلاً ما في قلوبنا لك من معزة .. كم تشبه أغانيك أيها الفارس“.
لاحقاً ردّ “الحلاني” على أحلام وقال: “شكراً من القلب على كلامك ومحبتك اديبة كبيرة من وطني العربي الحبيب“.
الأغنية جاءت باللهجة الفصحى، وهي من كلمات مضر شغالة، ألحان فاروق الجزائري، وتوزيع خليل أبو عبيد، وقد تمكنت في ظرف ثلاثة أيام من حصد نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب، فاقت المليون مشاهدة.
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