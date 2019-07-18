من هي بديلة نيكي ميناج في السعودية؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن إقامة حفلة لنجمة البوب العالمية جانيت جاكسون، ضمن موسم جدة الثقافي، وذلك عقب الإعلان عن إلغاء حفلة النجمة نيكي ميناج لأنّها تقدّم فنّاً لا يتماشى مع الثقافة السعودية.

ولم تكشف إدارة موسم جدة بعد عن موعد الحفلة، واكتفى بنشر تغريدة قال فيها: “مغنية البوب العالمية جانيت جاكسون جاية على موسم جدة”.