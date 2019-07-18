نجما تركيا يخدعان جمهورهما.. فهل حبّهما حقيقي؟

متابعة بتجــــــــــــرد: رغم أن الكثير ينتظر إعلان الثنائي التركي الشهير جان يامان وديميت أوزدميربطلي المسلسل التركي الشهير “الطائر المبكر” ارتباطهما، خرج ناقد تركي أخيراً ليؤكد أن كل هذا ما هو خداع لجمهورهما من أجل تحقيق نسبة مشاهدة عالية لحلقات المسلسل، خصوصاً بعد تراجعها في الحلقات الأخيرة للموسم الأول، ما جعلهما يلجآن إلى حيلة جديدة لرفع نسبة المشاهدة مجدّداً وهي قصة حبهما القوية.

وانتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من الأخبار التركية التي أشارت الى انتقال ديميت أوزدمير للعيش مع جان يامان في منزل واحد يجمعهما في منطقة اتيلار، غير أنّ بعض المصادر أكّدت أنّ علاقتهما لا تتخطّى حدود الصداقة وما ينشر عبر الصفحات ليس إلّا للترويج للمسلسل.